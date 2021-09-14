Ледник сошел в горах Карачаево-Черкессии недалеко от поселка Домбай

По предварительным данным, погиб один турист, еще двое пострадали. Всего в зоне ЧП оказались 6 человек. Как рассказали агентству РИА Новости в МЧС, в ней находились туристы из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. На помощь к ним отправлен отряд спасателей.
2021-09-14T16:31:02+03:00
2021-09-14T16:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 14 сентября 2021
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