Мировой суд в Москве вновь оштрафовал западные соцсети и Telegram по делам о неудалении запрещенной информации

Мировой суд в Москве вновь оштрафовал крупные западные соцсети и мессенджер Telegram по делам о неудалении запрещенной информации. Общая сумма штрафов, назначенных сегодня, составила 35 млн рублей.

Самое крупное денежное взыскание суд наложил на Facebook — еще 21 млн рублей. На 9 млн оштрафовали соцсеть Twitter, а Telegram – на 5 млн. Конкретные материалы, неудаление которых вменяют компаниям, пока не приводятся. При этом ранее Роскомнадзор уже неоднократно обвинял их в отказе заблокировать призывы к экстремизму, порнографию и публикации об изготовлении наркотиков. Всего сумма штрафов, наложенных в России на Facebook, Twitter и Telegram уже достигла 180 млн рублей. В качестве одной из причин своих претензий к цифровым гигантам Роскомнадзор ранее называл неудаление призывов к участию в несогласованных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Компания Google, которую суд также неоднократно штрафовали, на этом фоне в мае подавала иск к регулятору, желая оспорить одно из подобных требований ведомства.

В предыдущий раз штрафы в отношении западных соцсетей и мессенджеров суд назначал в конце августа. Тогда Роскомнадзор обвинял компании в отказе локализовать данные российских пользователей.