Жители села Бужаниново, где находится общежитие, устроили стихийный митинг после того, как в селе была убита пенсионерка. Обвинения в убийстве предъявлены двум жителям Таджикистана, которые не жили в общежитии, а работали на строительстве частного дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть общежитие для мигрантов под Сергиевым Посадом
Жители села Бужаниново, где находится общежитие, устроили стихийный митинг после того, как в селе была убита пенсионерка. Обвинения в убийстве предъявлены двум жителям Таджикистана, которые не жили в общежитии, а работали на строительстве частного дома.