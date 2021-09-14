Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что в России создана тотальная система видеонаблюдения за выборами в Госдуму. Видеокамеры установлены на 96% избирательных участков.

Напомним, — голосование будет многодневным, с 17 по 19 сентября.

