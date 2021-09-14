Предприятие «Экоокна» вывезло своих сотрудников, граждан Таджикистана, из общежития в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом. В селе убита 67-летнее женщина. По горячим следам были задержаны двое мигрантов.

Вчера в Бужанинове состоялся стихийный митинг с требованием закрыть общежитие. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что отдал такое распоряжение.