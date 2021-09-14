Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день

«Титры у меня высокие, посмотрим, как сработает «Спутник V» после моего контакта с заболевшим коронавирусом, с которым я общался вчера целый день», — сообщил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин удаленно проводит общее совещание с правительством и руководством Единой России.

Сегодня Путин объявил о том, что уходит на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. В Кремле заявляют, что сам президент абсолютно здоров. Изоляция не повлияет на работу президента. Он будет участвовать в мероприятиях в режиме онлайн-конференции.