Уолл-Стрит Джорнал: Facebook создала систему контроля, освобождающую известных пользователей от соблюдения правил

Компания Facebook создала специальную систему контроля, которая освобождает известных пользователей от соблюдения правил социальной сети, — утверждает газета Уолл-Стрит Джорнал.

По сведениям издания, эти привилегированные пользователя без последствий публиковали, в частности, посты о вреде вакцины от коронавируса, а также о связи Хиллари Клинтон с тайной организацией педофилов.

По состоянию на 2020-й год в социальной сети было около 6 миллионов таких пользователей — политиков, представителей шоу-бизнеса, спортсменов и популярных блогеров.

