СК завершил расследование дела о хищении средств для реконструкции петербургской консерватории им. Римского-Корсакова

Следственный комитет завершил расследование дела о хищении средств для реконструкции петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Обвиняемые, якобы, украли почти 200 миллионов рублей.

Расследование о мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенного вели московские следователи из главного управления СК. В преступлении обвинили генерального директора компании «Меандр» Елену Завадскую и основного владельца предприятия Евгения Ярмоша. По версии следователей соучастники даже не собирались выполнять работы по контракту. Всего на работы выделили более 600 миллионов рублей, аванс составил 190 миллионов. Его Завадская и Ярмош перечислили на счета своих же других фирм и похитили деньги. Средства они переводили под видом приобретения материалов, оказания услуг и выполнения работ на объекте. Так они хотели создать видимость выполнения обязательств перед заказчиком. В то же время, весной прошлого года, незадолго до ареста, интервью изданию Фонтанка.ру Елена Завадская рассказала, что «Меандр» залил монолитные конструкции во внутреннем дворе и приступил к кровле. А работы встали из-за того, что предыдущий подрядчик не выполнил целый ряд обязательств без которых продолжать реставрацию невозможно. Консерваторию имени Римского-Корсакова реконструируют уже более шести лет.

В конце прошлого года правительство России сообщило, что на ремонт консерватории до 2025 года направят более 13 с половиной миллиардов рублей.