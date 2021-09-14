Этой осенью россияне не смогут привиться от гриппа зарубежными вакцинами

Такая ситуация сохраняется уже четвертый год.

В предыдущие годы иностранные препараты все же появлялись, пусть и к концу кампании. Теперь их не стоит ждать вовсе – пишет издание РБК. Запасов нет ни у аптечных сетей, ни у клиник. В российских поликлиниках можно получить бесплатную прививку отечественной вакциной. В федеральном реестре таких препаратов 16. Два из зарегистрированных производятся в Голландии и Франции, однако в гражданский оборот не выпущено ни одной серии. Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает, что этой осенью грипп может быть более разрушительным для здоровья и легче распространятся, особенно если речь идет о тех, кто перенес КОВИД-19. Их имунная система ослаблена атакой вируса и не может оказать активное сопротивление.



Прививочная кампания стартовала в начале сентября. Власти планируют вакцинировать 60 процентов населения.