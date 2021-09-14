В Кремле утверждают, что президент Владимир Путин чувствует себя хорошо

Он продолжает работу в удаленном режиме, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков не уточнил, кто заболел и делали ли эти люди прививку от коронавируса.
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Он продолжает работу в удаленном режиме, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков не уточнил, кто заболел и делали ли эти люди прививку от коронавируса.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…