Пресненский суд Москвы может избрать меру пресечения подозреваемому по делу об отравлении семьи в Москве

Пресненский суд Москвы сегодня может избрать меру пресечения подозреваемому по делу об отравлении семьи на Совхозной улице в Москве. Это сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит». Приоритетная версия следствия – нарушение правил при дезинсекции. Ранее стало известно, что на поверхности арбуза обнаружено вещество цигатрин.

Впрочем, декан факультета Естественных наук РУДН, зав.кафедрой Органической химии Леонид Воскресенский сомневается в том, что это может быть причиной отравления.

По словам Воскресенского, вещество кристаллизуется на поверхности и вряд ли могло проникнуть внутрь.

