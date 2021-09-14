14-го октября в Москве состоится церемония вручения звезд Мишлен московским ресторанам и их шеф-поварам

Первый выпуск всемирно-известного гастрономического гида по столице России будет представлен в концертном зале «Зарядье».

Как отмечает ТАСС, Москва станет первым городом в СНГ, где будут рестораны с мишленовскими звездами. В мэрии это называют долгожданным событием для гастрономической и туристической отраслей.

