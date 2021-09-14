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14:35, 14 сентября 2021

Федеральная служба судебных приставов намерена добиться от Google запрета показывать словосочетание умное голосование

В Федеральной службе судебных приставов заявили, что намерены добиться от Google исполнения решения суда о запрете показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Именно с этим связан визит приставов в московский офис Google в бизнес-центре Балчуг-Плаза вчера вечером.
В это время в офисе была только одна сотрудница. Она позвонила адвокату, который по телефону сообщил приставам, что офис принадлежит российской компании ООО Google , в то время как претензии суда относятся к другому юридическому лицу – американской Google .



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