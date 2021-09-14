Федеральная служба судебных приставов намерена добиться от Google запрета показывать словосочетание умное голосование

В Федеральной службе судебных приставов заявили, что намерены добиться от Google исполнения решения суда о запрете показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Именно с этим связан визит приставов в московский офис Google в бизнес-центре Балчуг-Плаза вчера вечером.

В это время в офисе была только одна сотрудница. Она позвонила адвокату, который по телефону сообщил приставам, что офис принадлежит российской компании ООО Google , в то время как претензии суда относятся к другому юридическому лицу – американской Google .

