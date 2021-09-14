Мировой суд Москвы оштрафовал Telegram на 9 миллионов рублей за отказ удалить контент, который в России запрещен

Мировой суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 9 миллионов рублей за отказ удалить контент, который в России запрещен. Общая сумма штрафов — 35 миллионов рублей, — сообщили в суде.

По аналогичной статье привлекаются Facebook и Twitter. Сегодня им также выписали многомиллионные штрафы.