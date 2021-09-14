МВД опубликовало видео задержания Мавриди, сбежавшего месяц назад из изолятора временного содержания в Истре

МВД опубликовало видео задержания Александра Мавриди, сбежавшего месяц назад из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Сначала беглец называется чужим именем и говорит о том, что ранее не был судим.

Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова. Полиция объявляла вознаграждение за его поимку в полтора миллиона рублей.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Мавриди нашли благодаря бдительным гражданам и работе оперативных служб. Выяснилось, что он скрывался в церкви в Митино.