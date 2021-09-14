Российские паралимпийцы перед встречей с Путиным прошли 7-дневный карантин, среди них не выявлено заразившихся

Российские паралимпийцы перед встречей с президентом прошли 7-дневный карантин, среди них не выявлено заразившихся коронавирусом, — рассказал Интерфаксу вице-президент Паралимпийского комитета Павел Рожков.

Вчера президент вручил награды чемпионам паралимпиады. Сегодня Путин объявил о том, что уходит на самоизоляцию в связи с выявленными случаями коронавируса в его окружении.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Путин абсолютно здоров, и в ходе вчерашних встреч с участием президента ничье здоровье опасности не подвергалось.

