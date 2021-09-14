На станциях московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая» появились указатели на таджикском и узбекском языках, — подтверждает корреспондент «Эха Москвы». От этих станций отправляются автобусы в миграционный центр в деревне Сахарово.

Один из тех, кто помогает мигрантам в столичной подземке, Тимур, рассказал корреспонденту «Эха Москвы», что таблички на таджикском и узбекском языках позволяют многим сориентироваться.

В пресс-службе метрополитена сегодня сказали, что подземка должна быть удобна для всех.

Мнение властей и жителей Москвы насчет мигрантов сильно расходится, – пишет сегодня газета «Московский Комсомолец».



При этом, как отмечает «Московский Комсомолец», в восприятии многих обывателей мигранты это причина беспорядков и различных правонарушений.