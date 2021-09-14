В Сергиево-Посадском округе Подмосковья закрыли общежитие для мигрантов

На этом настаивали жители села Бужаниново. Минувшей ночью они провели стихийный митинг. Поводом стало убийство пожилой женщины, по подозрению в совершении которого задержаны двое граждан Таджикистана. Они работали на строительстве частного дома в одном из СНТ.

Жители села говорили о том, что опасаются за своих детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что есть преступления, которые вызывают особенный резонанс, и поэтому у людей, как он выразился, «действительно накипело».

Интернет-издание Mash утверждает, что из общежития уже вывезли 160 мигрантов. Куда их отправили, пока не уточняется.

