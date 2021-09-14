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14:01, 14 сентября 2021

Владимир Путин ушел на самоизоляцию

В пресс-службе президента уверяют, что он здоров, а результаты теста на коронавирус — отрицательные.

О перспективах ухода на карантин президент говорил не далее, как вчера, на встрече с российскими паралимпийцами. Путин посетовал на большое количество заболевших ковидом в его окружении. Спустя несколько часов его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил: о возможности самоизоляции президент выражался образно.

Тем не менее, уже сегодня утром из сообщений на сайте Кремля стало известно, что глава государства все-таки сведет к минимуму свои контакты с внешним миром и пропустит ряд важных мероприятий. Об этом Путин по телефону рассказал своему коллеге из Таджикистана, а позже эту же информацию прокомментировал Дмитрий Песков.

Имена заразившихся коронавирусом представитель Кремля называть не стал, хотя администрации они известно. Песков заверил, что самоизоляции не повлияет на работу президента. Путин абсолютно здоров, заметил его пресс-секретарь.

Президент с начала пандемии сократил количество очных встреч, а администрация разработала комплекс мер для защиты его здоровья. Так, в резиденции Ново-Огарево появился специальный дезинфекционный тоннель для посетителей. К слову, посетителей, вне зависимости от возраста и ранга, обязали перед встречей с Путиным сидеть на двухнедельном карантине. Только на их размещение, по данным BBC, всего за год потратили более 2 млрд рублей. Президент говорил ранее, что еще зимой привился вакциной «Спутник», однако решил не делать под камеры.

От публичных мероприятий Владимир Путин не отказывался. Впрочем, ни на одном из них он не носил защитную маску.

Политолог Александр Морозов сказал «Эху Москвы», что не видит ничего необычного в уходе Путина в изоляцию перед выборами.

Отметим, что за последние сутки в России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом. Это чуть меньше, чем накануне. При этом остается высокая смертность. За день в России скончались около восьмисот человек с подтвержденным ковидом. Британский журнал «Экономист» не исключает значительного занижения данных по коронавирусу в России.

Статья начинается с фразы о том, что с развитием пандемии, люди во всем мире следят за тем, какова же статистика смертности, которую почти ежедневно публикуют власти их стран. Однако, как пишет The Economist, общее количество смертей от ковида, может быть гораздо выше и это — по разным причинам. Во-первых, потому что не всех умерших проверяют на ковид; во-вторых, многие больницы не успевают выдавать заключения о том, что больной скончался именно от коронавируса, в-третьих, люди умирают и от других причин — у них могут быть хронические заболевания, которые в период пандемии попросту не лечатся, так как врачи заняты именно ковидом. Поэтому, журнал попытался проанализировать статистику так называемой «избыточной смертности» и сравнил её с данными других лет, когда ковида ещё не было.

Что касается России, то, согласно выводам издания, наша страна оказалась среди лидеров по разрыву между официально задекларированными ковидными смертями и данными по избыточной смертности. С апреля прошлого года по июнь этого, избыточная смертность в России составила 580 тысяч человек, тогда как власти сообщили о том, что от ковида скончались почти в 5 раз меньше — 130 тысяч человек.

Отдельно отмечается резкое повышение смертности в Белоруссии, которая имела место в начале 2020 года -— в этой стране тогда не стали вводить почти никаких ограничений. В результате, количество летальных случаев по сравнению со средним за последние года резко выросло.

Масштабное занижение смертности от коронавируса эксперты журнала зафиксировали и в других странах бывшего Советского Союза – Узбекистане, Казахстане и Таджикистане.



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