Губернатор Московской области распорядился закрыть общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново, — этого требования местные жители. Они устроили стихийный сход после убийства 67-летней пенсионерки. Обвинение предъявлено двум гражданам Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома.

По последним данным, работодатели вывезли мигрантов из общежития, опасаясь самосуда.

