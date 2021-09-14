Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново, — этого требования местные жители. Они устроили стихийный сход после убийства 67-летней пенсионерки. Обвинение предъявлено двум гражданам Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома.
По последним данным, работодатели вывезли мигрантов из общежития, опасаясь самосуда.
Губернатор Московской области распорядился закрыть общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился незамедлительно закрыть общежития для мигрантов в подмосковном поселке Бужаниново, — этого требования местные жители. Они устроили стихийный сход после убийства 67-летней пенсионерки. Обвинение предъявлено двум гражданам Таджикистана, которые работали на строительстве частного дома.