ЕСПЧ признал нарушением прав человека роспуск Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова

Европейский суд по правам человека признал нарушением прав человека роспуск Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В России она признана экстремистской и запрещена. В связи с этим ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию в 10 тысяч евро заявителям, в том числе родственникам Лимонова, — сообщает ТАСС.
2021-09-14T13:32:20+03:00
2021-09-14T13:54:16+03:00
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13:32, 14 сентября 2021
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