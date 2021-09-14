ЕСПЧ признал нарушением прав человека роспуск Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова

Европейский суд по правам человека признал нарушением прав человека роспуск Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова. В России она признана экстремистской и запрещена. В связи с этим ЕСПЧ постановил выплатить компенсацию в 10 тысяч евро заявителям, в том числе родственникам Лимонова, — сообщает ТАСС.