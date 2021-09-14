Минюст внес журналиста Рождественского в реестр иноагентов за материалы о недвижимости генпрокурора и о деле Сафронова

Министерство юстиции России внесло журналиста Илью Рождественского в реестр иностранных агентов за материалы о недвижимости генпрокурора Игоря Краснова, а также о деле журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, уличных протестах и задержаниях журналистов, — сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Он ссылается на документы Минюста.

Кстати, ведомство не предъявило суду документы, подтверждающие, что Рождественский получал иностранное финансирование. Об этом сообщил сам журналист.