В Кремле утверждают, что президент Владимир Путин абсолютно здоров

Он вынужден уйти на самоизоляцию из-за того, что в его окружении есть заразившиеся коронавирусом, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не уточнил, кто заболел и были ли эти люди привиты.

Песков добавил, что очных мероприятий у Путина не будет некоторое время, но самоизоляция не повлияет на интенсивность его работы в режиме онлайн. В частности, он примет участие в саммитах ШОС и ОДКБ.

Стоит напомнить, что вчера президент награждал в Кремле паралимпийцев, а также наблюдал за военными учениями на полигоне под Нижним Новгородом, а сегодня встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который побывал в Москве с необъявленным визитом.

