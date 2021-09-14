На станциях московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая» появились указатели на таджикском и узбекском языках

Столичные власти объяснили такую меру тем, что от этих станций отправляются автобусы в миграционный центр «Сахарово».

Обновлению подверглись почти все надписи на станции метро «Лесопарковая» — начиная от указателей на выход и табло с перечислением других станций и заканчивая даже окном полиции. Несколько табличек на самой станции и на выходе из неё — также на русском, таджикском и узбекском — указывают направление к остановке, откуда автобусы везут в миграционный центр в Сахарове. Правда, вестибюль у «Лесопарковой» — всего один. Тем не менее, иностранцы отмечают, что с появлением новых указателей навигация стала удобнее. Один из координаторов действий мигрантов Тимур рассказал, что многие из них, приезжая в Москву, не знают русский язык, и поэтому для них важно, чтобы они могли увидеть надписи на родном языке при поездке в «Сахарово». Местные жители, в свою очередь, на вопросы отвечали неохотно, а один из них сказал, что против многообразия языков народов Центральной Азии в московском метро. Он полагает, что для мигрантов достаточно надписей на английском языке, и утверждает, что в западных странах схожих возможностей для россиян не делают. К слову, на соседних с Лесопарковой станциях метро указателей на таджикском и узбекском нет.

Некоторые пользователи соцсетей ранее выражали своё недовольство появлением в метро табличек на таджикском и узбекском.