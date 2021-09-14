Путин ушел на самоизоляцию из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в его окружении

О том, что он должен соблюдать режим самоизоляции президент России сообщил в телефонном разговоре президенту Таджикистана Иммомали Рахмону. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Участие российского лидера в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ ограничится онлайн-режимом. О том, что такая ситуация возможна Путин накануне сказал на встрече с российскими паралимпийцами. Комментируя его слова, пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что он говорил образно.

Между тем олимпийские чемпионы, которых принимали в Кремле, несколько ранее отбыли недельный карантин в «Президент-Отеле». Такие же меры практикуются и перед встречами с губернаторами, министрами и другими удостоенными аудиенции.

Самоизоляцию президент проводит в Ново-Огареве. Слухи о том, что он отправляется в специальный бункер, Дмитрий Песков опроверг.

Пока неизвестно, как именно Владимир Путин будет голосовать на выборах в Государственную Думу, которые пройдут в ближайшие выходные.