В Якутии отменен режим чрезвычайной ситуации, который был введен из-за лесных пожаров

Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев.
Напомним, – этот режим был введен еще в июне. Власти утверждают, что сложная пожароопасная обстановка была в основном из-за жаркой погоды.
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Соответствующее распоряжение подписал глава республики Айсен Николаев.
Напомним, – этот режим был введен еще в июне. Власти утверждают, что сложная пожароопасная обстановка была в основном из-за жаркой погоды.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…