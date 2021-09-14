Песков: В окружении Путина коронавирусом заболели несколько человек

Президент РФ Владимир Путин

контактировал с несколькими заболевшими коронавирусом, но сам он

абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его

уходом на самоизоляцию нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий

Песков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вынужден соблюдать режим изоляции. Согласно информации , опубликованной на сайте Кремля, об этом глава государства предупредил президента Таджикистана Эмомали Рахмона. У них состоялся телефонный разговор.

Путин вновь сказал, что в его окружении выявлены инфицированные коронавирусом. Сколько времени президент России будет находиться в изоляции, пока неизвестно.

Напомним, — о возможном уходе на карантин Владимир Путин говорил еще накануне, в ходе встречи с паралимпийцами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства выразился образно.

Сегодня Песков пояснил, что изоляция не повлияет на работу Владимира Путина. При этом он не будет принимать участие в очных мероприятиях какое-то время. Песков подтвердил, что президент России будет участвовать в саммитах ОДКБ и ШОС в Душанбе онлайн.