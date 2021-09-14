Митрохин: Полиция задержала участницу встречи с кандидатами в депутаты у мэрии Москвы

Полиция задержала участницу встречи с кандидатами в депутаты Юлию Аверьянову возле мэрии Москвы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

«Сейчас я нахожусь в ОВД «Тверское», куда была доставлена Юлия Аверьянова, участвовавшая во встрече с избирателями, которую я организовал у парадного подъезда мэрии», — рассказал он.

Как уточнил С.Митрохин, встреча была посвящена проблеме московских общежитий. «Эти общежития не расселяются десятилетиями, хотя по закону должны были быть расселены еще в 90-е годы. Мэрия Москвы эту проблему решать отказывается. На встрече мы обсуждали законы, которые нужно принять Госдуме, чтобы гарантировать жилищные права очередников и жителей общежитий», — добавил он.

По словам С.Митрохина, во время встречи жители повесили на парадной мэрии заявление с вопросом: «Где наши квартиры»? Это и стало поводом для задержания Аверьяновой. «Меня и других кандидатов, которые участвовали во встрече, пускать к ней в ОВД отказываются. Хотя нам сказали, что она была задержана для дачи объяснений. я считаю, что задержание является провокацией, так как это срыв встречи с избирателями», — заявил он.

С.Митрохин также сообщил, что к Аверьяновой выехал адвокат из «ОВД-Инфо».