Губернатор Московской области распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. По его словам, есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей жестокостью, и поэтому у людей, как выразился губернатор, «действительно накипело».

Минувшей ночью жители села Бужаниново провели сход — поводом стало убийство местной жительницы. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Таджикистана.

В последнее время в столичном регионе участились массовые драки с участием мигрантов. Эта тема продолжает оставаться актуальной. Власти при этом сетуют на то, что в Москве и области много вакантных мест в строительстве и ЖКХ.

Одной из причин уменьшения количества мигрантов в России экономист Евгений Гонтмахер в эфире «Эха Москвы» назвал падение их доходов. Гонтмахер напомнил, что приезду мигрантов в прошлом году помешала пандемия коронавируса.