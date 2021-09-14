В России может быть создан институт IT-омбудсмена

Как передает ТАСС, это инициатива Минцифра и Минэкономразвития. Ведомство считает, что нужно более активно защищать права компаний в этой сфере, а также выявлять системные проблемы.
2021-09-14T11:32:53+03:00
2021-09-14T11:54:23+03:00
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11:32, 14 сентября 2021
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