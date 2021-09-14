Кандидат в депутаты ГД от Яблока Сергей Митрохин сообщил о задержании одной из участниц его встречи с избирателями

Кандидат в депутаты Госдумы от партии Яблоко Сергей Митрохин сообщил о задержании одной из участниц его встречи с избирателями.
Митрохин добавил, что правозащитники из ОВД Инфо обещали прислать своего адвоката.
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Кандидат в депутаты Госдумы от партии Яблоко Сергей Митрохин сообщил о задержании одной из участниц его встречи с избирателями.
Митрохин добавил, что правозащитники из ОВД Инфо обещали прислать своего адвоката.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…