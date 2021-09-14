Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за пожаров

По его словам, в настоящее время ничто не угрожает местным жителям и инфраструктуре.
Сегодня в Якутске проходит торжественная церемония вручения наград гражданам, которые внесли вклад в борьбу с лесными пожарами в регионе.
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По его словам, в настоящее время ничто не угрожает местным жителям и инфраструктуре.
Сегодня в Якутске проходит торжественная церемония вручения наград гражданам, которые внесли вклад в борьбу с лесными пожарами в регионе.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…