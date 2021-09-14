В России утверждены правила работы вытрезвителей

В эти заведения будут доставлять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которые не нуждаются в медицинской помощи. Срок пребывания в вытрезвителе не должен превышать 24 часов.



Согласно одобренному в декабре 2020 года закону, за создание этих учреждений отвечают региональные власти.

