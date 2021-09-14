В Московском метро, как рассказывают очевидцы, появились указатели на узбекском и таджикском языках

Речь идет, в частности, о станции «Лесопарковая» Бутовской линии — именно от нее идут автобусы до миграционного центра в деревне Сахарово.
Некоторые пользователи соцсетей выражают недовольство появлением указателей в метро.
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Речь идет, в частности, о станции «Лесопарковая» Бутовской линии — именно от нее идут автобусы до миграционного центра в деревне Сахарово.
Некоторые пользователи соцсетей выражают недовольство появлением указателей в метро.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…