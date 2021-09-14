«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра

Депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы единороссы во вторник внесли в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как пояснил ранее один из авторов документа, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц — для коммерческого автотранспорта она по-прежнему будет обязательной.

В пресс-службе уточнили, что техосмотр будет необходим лишь при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов