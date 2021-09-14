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Эксклюзив Эха 11:12, 14 сентября 2021

Дезинсектор Дубровин считает излишним перекладывание вины за отравление на человека, проводившего дезинсекцию Магнита

Дезинсектор Руслан Дубровин считает излишним перекладывание вины за отравление на сотрудника, проводившего дезинсекцию «Магнита». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«На мой взгляд, там могло произойти что угодно, но перекладывать вину на дезинфектора, я считаю, это излишне. Потому как те препараты, которыми работают как правило службы дезинфекции, дезинсекции, дератизации, они, за редким исключением, содержат этиленгликоль как таковой, да и в принципе они не способны нанести тот или иной вред в таких ничтожных концентрациях как то, что видно из видео на момент проведения обработки», — считает он.

Р.Дубровин отметил, что при дезинфекции продуктовых магазинов должна соблюдаться техника безопасности. «При обработке продуктовых магазинов все же в первую очередь необходимо так или иначе закрыть продукты питания, они должны быть или герметично закрыты или отсутствовать все же на прилавках», — пояснил дезинфектор.

Уголовное дело возбуждено после смерти пожилой женщины и ее внучки на Совхозной улице в Москве. Причиной смерти, по данным СК, стало острое отравление химикатами. По одной из версий, они отравились арбузом из магазина «Магнит». Сотрудник частной компании, который проводил дезинсекцию в магазине, задержан.


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