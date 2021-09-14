Новый ураган сегодня обрушился на юго-восточное побережье США

Все аварийно-технические службы в крупнейшем городе Техаса Хьюстоне приведены в готовность. В течение ближайших трех суток сохраняется опасность наводнения.

О приближении урагана «Николас» к США стало известно накануне. М тех пор скорость ветра в его эпицентре увеличилась и достигает почти 33 м/c.

По прогнозу Национального центра наблюдения, шторм будет двигаться к Луизиане, которая в этом году ранее уже пострадала от другого урагана «Ида».Тогда погибли 15 человек. Уже завтра юго-западную часть штата может накрыть новый шторм. В США объявлена чрезвычайная ситуация. Местным властям будет направлена федеральная помощь. Ожидается, что в последующие несколько дней ураган ослабнет.

Ураган «Николас» стал 14-м, получившим персональное наименование в текущем году. С 1966 года такое происходило лишь 4 раза.