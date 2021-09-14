Последний из сбежавших в августе из изолятора временного содержания Александр Мавриди задержан в Москве

Самого опасного из пяти преступников, скрывшихся из ИВЛ в Истре, вычислили с помощью системы распознавания лиц. Камера наблюдения засекла его в магазине в московском районе Митино. При задержании Мавриди оказал сопротивление, но был нейтрализован. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в операции были задействованы областная полиция, ФСБ, а также Росгвардия, которая осуществляла силовую поддержку. Мавриди рассказал, что скрывался в заброшенных зданиях с рюкзаком полным денег. Полицейские нашли у него около полумиллиона рублей в разной валюте. За информацию о местонахождении Мавриди полиция готова была заплатить миллион рублей, а позже сумму увеличили до полутора миллионов. Троих его подельников задержали по горячим следам, а четвертый сдался сам.

Александра Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета колбасного короля Владимира Маругова и похищении человека.