По подозрению в убийстве пожилой женщины в селе Бужаниново в Подмосковье задержаны двое граждан Таджикистана

По подозрению в совершении убийства пожилой женщины в селе Бужаниново в Подмосковье задержаны двое граждан Таджикистана, — сообщают следственные органы. Подозреваемых проверят на предмет совершения других преступлений.

Убийство привело к тому, что местные жители организовали сход и потребовали закрыть общежитие для мигрантов.

Глава Сергиева Посада Михаил Токарев написал на своей странице в Instagram, что также будет добиваться закрытия общежития мигрантов. Он, впрочем, отметил, что подозреваемые в убийстве женщины проживали в другом месте, а работали на строительстве частного дома.

