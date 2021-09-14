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Эксклюзив Эха 10:37, 14 сентября 2021

Адвокаты Навального сообщили о препятствовании администрации колонии их общению с подзащитным

Адвокаты политика Алексея Навального сообщили о том, что администрация колонии N2 в Покрове препятствует их общению с подзащитным. Подробности рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Ольга Михайлова.

«В пятницу я приехала на свидание к Алексею. Мы немного пообщались, после чего пришел сотрудник колонии и сказал, что из-за режимного мероприятия, в котором должен участвовать Навальный, свидание прерывается. Будет ли оно продолжено или нет, он не знает, и увел Алексея, а меня вывели с территории колонии, несмотря на то, что мы возражали против этих действий. Я прождала там до окончания рабочего дня, обратно меня так и не пригласили. Соответственно, свидание по сути не состоялось. В понедельник история повторилась», — отметила О.Михайлова.

Она напомнила, что «право на защиту гарантировано Конституцией». «Даже в измененной Конституции указано, что это право никаким образом не может быть ограничено. Также законодательство предполагает свидания до четырех часов осужденного с адвокатами. Кроме того, свидание с адвокатом не может быть прервано — то есть закон на нашей стороне», — подчеркнула она.

О.Михайлова считает, что такое поведение администрации колонии связано с предстоящими выборами. «Наверное, власти просто боятся каких-то действий Алексея и пытаются его таким образом полностью изолировать не только от людей, но и от адвокатов. Они боятся, что он как-то повлияет на выборы, даже находясь в колонии», — пояснила она.

Защита отправила обращения во все ведомства, которые могут повлиять на ситуацию. «Вчера мы отправили 7 телеграмм: федеральному прокурору, прокурору Владимирской области, во Владимирскую прокуратору по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, директору ФСИН и ГУ ФСИН по Владимирской области, уполномоченному по правам человека. Надеюсь, что сегодня эта ситуация разрешится, потому что это вопиющее нарушение права на защиту не должно продолжаться», — рассказала О.Михайлова. Она отметила, что сегодня вместе с адвокатом Вадимом Кобзевым снова попытается встретиться с А.Навальным.
Вчера в инстаграме Алексея Навального был опубликован пост, в котором политик рассказал, что сотрудники колонии стали прерывать его встречи с адвокатами. Оппозиционер, как и его адвокаты, связал действия сотрудников колонии с предстоящими выборами в Государственную думу.


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