Правительство Великобритании намерено рекомендовать половине населения ревакцинацию от коронавируса в преддверии зимы

Правительство Великобритании намерено рекомендовать половине населения страны ревакцинацию от коронавируса в преддверии зимы. Как пишет газета Таймс, об этом уже сегодня может объявить премьер Борис Джонсон. Прежде всего сделать повторную прививку будут призывать британцев старше 50 лет. Эти и другие меры должны позволить Великобритании избежать четвертого общенационального карантина из-за роста числа инфицированных.
2021-09-14T10:33:39+03:00
2021-09-14T11:06:38+03:00
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10:33, 14 сентября 2021
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