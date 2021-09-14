Правительство Великобритании намерено рекомендовать половине населения ревакцинацию от коронавируса в преддверии зимы

Правительство Великобритании намерено рекомендовать половине населения страны ревакцинацию от коронавируса в преддверии зимы. Как пишет газета Таймс, об этом уже сегодня может объявить премьер Борис Джонсон. Прежде всего сделать повторную прививку будут призывать британцев старше 50 лет. Эти и другие меры должны позволить Великобритании избежать четвертого общенационального карантина из-за роста числа инфицированных.