В Сергиевом Посаде проверят, на каком основании в здании бывшего сельского клуба было общежитие для мигрантов

В Сергиевом Посаде проверят, на каком основании в здании бывшего сельского клуба было организовано общежитие для мигрантов, — сообщила Интерфаксу местный омбудсмен Екатерина Семенова. По ее данным, сегодня вечером пройдет встреча представителей администрации с местными жителями.

Ранее глава муниципалитета Михаил Токарев сказал, что руководство Сергиево-Посадского округа будет требовать закрытия общежития. На этом настаивают местные жители, которые недовольны присутствием мигрантов.

В селе Бужаниново минувшей ночью состоялся массовый сход. Он был вызван убийством пожилой женщины. По подозрению в совершении преступления задержаны двое граждан Таджикистана.