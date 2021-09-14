Скончался бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев

В Краснодаре скончался Герой России, генерал армии Виктор Казанцев, сообщил «Интерфаксу» один из его родственников.

Казанцев был командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе. Под его руководством были ликвидированы банды боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана. В 1999-2000 годах Казанцев руководил освобождением от бандформирований территории Чеченской Республики.

В 2000-2004 годах Казанцев был первым полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.