Кремль сегодня объявил о состоявшемся накануне визите в Москву президента Сирии Башара Асада

Согласно официальным сообщениям, Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и сказал, что главной проблемой в Сирии остается присутствие иностранных вооруженных сил.
Путин отметил, что при этом сирийские власти контролируют 90% территории.
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Согласно официальным сообщениям, Владимир Путин поздравил его с победой на выборах и сказал, что главной проблемой в Сирии остается присутствие иностранных вооруженных сил.
Путин отметил, что при этом сирийские власти контролируют 90% территории.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…