«Ростелеком» предлагает запретить пользоваться публичными серверами Google и отказаться от шифрования сетевого трафика

«Ростелеком» предлагает запретить пользоваться публичными серверами американской корпорации Google и отказаться от шифрования сетевого трафика.

В государственной компании «Ростелеком» хотят заменить зарубежные серверы теми, которые находятся под ее управлением или внесены в Национальную систему доменных имен. Причиной называется желание сделать доступ в интернет более устойчивым. При этом протоколы шифрования, от которых компания хочет отказаться, позволяют скрывать сетевой ресурс от операторов при подключении к нему пользователя, в том числе и запрещенный в России.

Кому было направлено письмо с такой инициативой, не уточняется. Издание РБК со ссылкой на источник на IТ-рынке утверждает, что запрос «Ростелекома» был адресован его региональным филиалам. Эксперты считают, что «Ростелеком» заранее переводит своих клиентов на пользование другими серверами на случай возможной блокировки российскими властями серверов Google. По их мнению, при реализации идеи «Ростелекома» могут наблюдаться сбои в работе различных мобильных приложений.

Больше всего в такой ситуации могут пострадать пользователи гаджетов, работающих на операционной системе Android. Ранее пользователи пожаловались на проблемы с обновлением и скачиванием приложений через сети «Ростелекома» жаловались пользователи App Store.