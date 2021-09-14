Жители села в Московской области потребовали закрыть общежитие гастарбайтеров после убийства местной жительницы

Жители села Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области потребовали закрыть общежитие гастарбайтеров после убийства местной жительницы.

У здания, где проживают приезжие, работающие на заводе «Экоокна» по оценке местных жителей собралось около тысячи человек. К ним вышли представители местной администрации и начальник полиции. Люди добиваются закрытия общежития после того, как в лесополосе нашли тело изнасилованной и убитой пожилой женщины. По горячим следам полиция задержала двух приезжих. Глава сергиево-посадского городского округа Михаил Токарев, которого цитирует РИА, рассказал, что подозреваемые приехади из Таджикистана, но к заводу они отношения не имеют. Они работали на строительстве частного дома. Тем не менее, Токарев добавил, что свой гнев граждане готовы направить на всех мигрантов. Сегодня состоится встреча с собственниками общежития, на которой власти потребуют его закрытия.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете обещают проверить законность пребывания подозреваемых в России.