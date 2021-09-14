К Москве приближается арктический циклон, который приведет к резкому похолоданию

Уже сегодня днем обещают не более 13 градусов. До конца недели в отдельных районах ночью возможны заморозки, — предупреждают в Гидрометцентре.
Похолодание будет сопровождаться ростом атмосферного давления.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Уже сегодня днем обещают не более 13 градусов. До конца недели в отдельных районах ночью возможны заморозки, — предупреждают в Гидрометцентре.
Похолодание будет сопровождаться ростом атмосферного давления.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…