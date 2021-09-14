Президент США Джо Байден заявил о чрезвычайной ситуации в Лузиане из-за приближения очередного тропического шторма

Местным властям будет предоставлена помощь.
Шторм уже усилился до урагана первой категории. Максимальная скорость ветра составляет 33 метра в секунду.
Луизиана до сих пор не может оправиться после удара урагана Ида.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Местным властям будет предоставлена помощь.
Шторм уже усилился до урагана первой категории. Максимальная скорость ветра составляет 33 метра в секунду.
Луизиана до сих пор не может оправиться после удара урагана Ида.
По поводу высказывания запрещённого в служении священника Степанова Я, действительно, говорил с Владыкой Савватием, чтобы уточнить информацию, поскольку к нам стали обращаться журналисты, но это было уже после публикации указа, таким образом, разговор никак не мог повлиять на резолюцию архиерея…