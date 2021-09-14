Следствие предъявило обвинение в побеге из изолятора временного содержания в Истре Александру Мавриди, которого обвиняют в убийстве предпринимателя. На допросе он признал свою вину, — сообщили сегодня в Следственном управлении Подмосковья.

Мавриди утверждает, что скрывался в заброшенных строениях на территории столицы и области. После задержания из рюкзака обвиняемого изъяли значительные денежные средства в долларах, евро и рублях.

Напомним, — из изолятора временного содержания пять человек сбежали в начале августа. Четверо беглецов были задержаны через несколько дней. МВД объявило о вознаграждении в полтора миллиона рублей за помощь в розыске Мавриди, однако в итоге его задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

