Несоблюдение антиковидных ограничений привело к громкому скандалу в Калифорнии

Там состоится голосование по отзыву губернатора-демократа Гэвина Ньюсома с должности.

Кампания за отзыв прогрессивного демократа Ньюсома началась в июне прошлого года — собрать необходимые полтора миллиона подписей республиканцам удалось после того, как Ньюсома застали на вечеринке в одном из самых дорогих ресторанов страны в Сан-Франциско в разгар локдауна на фоне пандемии. Голосование за отзыв губернатора состоится в Калифорнии во второй раз за всю историю штата — в первый раз республиканцам удалось добиться отзыва демократа Грея Дэвиса в 2003 году, в результате которого новым губернатором был избран республиканец Арнольд Шварценнегрер. Сегодня же главным соперником губернатора-демократа является ультраправый радиоведущий, антимасочник и антипрививочник чернокожий республиканец Ларри Элдер. Ношение масок и обязательную вакцинацию Ларри Элдер обещает отменить немедленно после избрания. У действующего губернатора Гэвина Ньюсома есть все шансы сохранить должность — по опросам, только 40% калифорнийцев поддерживают его отзыв.

Всего в бюллетенях на голосование в Калифорнии 46 кандидатов.